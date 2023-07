Das Frachtschiff "Fremantle Highway" ist in Brand geraten. Es war zuletzt in der Nordsee unterwegs und hat 3000 Autos an Bord. Ein E-Auto könnte Brandursache sein, so die Küstenwache.

Seit 26. Juli 2023 treibt das Frachtschiff "Fremantle Highway" brennend vor der niederländischen Insel Ameland. Es droht eine Umweltkatastrophe, denn aufgrund der schwierigen Bedingungen für Brandbekämpfung und Bergung könnte der Frachter sinken und Schweröl verlieren. Die Küstenwache hat nun die Theorie geäußert, dass eines von rund 20 Elektroautos auf dem Schiff die Ursache für das Feuer sein könnte. Insgesamt sollten auf dem etwa 200 Meter langen Frachter rund 3000 Autos von Bremerhaven ins ägyptische Port Said gebracht werden. Die Besatzung war nicht in der Lage, den Brand unter Kontrolle zu bringen, da er sich sehr schnell ausgebreitet hat, so die Informationen eines Sprechers gegenüber den NDR-Nachrichten. Das Schiff wurde evakuiert. 22 Menschen wurden verletzt, ein Mensch starb.

Auch nach über einem Tag konnten Löschboote das Feuer an Bord des Frachtschiffs "Fremantle Highway"nicht unter Kontrolle bringen. Die Situation sei laut Küstenwache allerdings "stabil". Klarheit über die Brandursache besteht noch nicht. Die Vermutung der Küstenwache, es könne sich um ein Elektroauto handeln, das den Brand verursacht hat, entfacht die Diskussion um die Brandgefahr von E-Autos und ein bereits von mehreren Reedereien ausgesprochenes Transportverbot erneut. Gegenstimmen fordern seit dem E-Auto-Verbot auf Fähren in Norwegen die Aufrüstung der Löschwerkzeuge an Bord von Schiffen anstelle eines Ausschlusses der elektrischen Fahrzeuge.