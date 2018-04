Die Kölner verpassen ihrem Familienauto Ford C-Max ein Facelift (2015). Sicherer, sparsamer und schöner soll der kompakte Van werden. Das sind die Preise und die Motoren!

Schon Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt wusste: "Wer Kritik übel nimmt, der hat etwas zu verbergen." Das Ford C-Max Facelift (2015) zum Preis ab 18.250 Euro scheint genau nach dieser Weisheit entstanden zu sein. Ganz offenherzig geben die Kölner zu, dass kritischen Stimmen als Grundlage für die Überarbeitung des seit 2010 gebauten C-Max dienten. So wurde vor allem im Innenraum mächtig Hand angelegt: Die umstrittene Knopf-Flut gehört der Vergangenheit an. Sauber und aufgeräumt zeigt sich die Schaltzentrale und wartet zudem mit neuen Annehmlichkeiten auf. Im Sinne einer vielköpfigen Familie sind sowohl im Fünf- wie auch im Siebensitzer Ford Grand C-Max Facelift die Ablageflächen und Verstaumöglichkeiten zahlenmäßig und in der Größe gewachsen. Weniger pragmatisch ging es bei den Assistenzsystemen zu, die dem neuen C-Max ebenfalls ein deutliches Plus an Komfort verleihen. Neben einer verfeinerten Sprachsteuerungen, die den Fahrer von manuellen Eingaben und Wahlmöglichkeiten größtenteils befreit, pilotiert der optimierte Einpark-Assistent künftig auch in und aus quer zur Straßen angeordneten Parklücken. Zudem warnt ein Ausparkassistent vor querenden Fahrzeugen. Damit allerdings nicht genug der Sicherheitsupgrades: Neben einer verbesserten Notbremsfunktion, warnt ein Radar künftig bis zu einer Distanz von 40 Metern vor plötzlich kreuzenden Verkehrsteilnehmern. Besonders in Spielstraßen kann diese Technik Kollisionen mit Kindern verhindern. Daneben steht erstmals für das Ford C-Max Facelift (2015) eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage im Programm und bewahrt den abgelenkte Vater im Notfall vor Auffahrunfällen.

Neuheiten Ford Fiesta (2017): Preis, Motoren, Crashtest Ford Fiesta jetzt auch als Vignale

Ford-Modellpalette im Video:

Preis: Ford C-Max Facelift (2015) ab 18.250 Euro