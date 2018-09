... welch sprichwörtlich atemberaubender Kraftentfaltung 500-PS-Galaxie im Stande ist. Auf einer Strecke von etwa 300 Metern rülpst und röchelt der Diesel, dass es nur so eine Freude ist – und zieht eine gewaltige Rußwolke hinter sich her, die jeden VW-Abgasskandal verblassen lässt.

... Haube trumpft, sondern stattdessen mit einem 5,9-Liter-Diesel von Cummins daherkommt. Für 21.750 Dollar, also umgerechnet etwa 20.000 Euro, will der (noch) Eigentümer den Ford-Oldie über Craiglist verscherbeln. Quasi als Kaufanreiz gibt es anbei ein Video, das zeigt, zu ...

1965 waren Diesel-Motoren in Automobilen noch eine relative Seltenheit. Umso aufregender ist also dieser Ford Galaxie aus dem Jahr 1965, der nicht etwa mit dem zu erwartenden Siebenliter-V8 unter der ...

Was ein 1965er Ford Galaxie mit 5,9-Liter-Cummins zum Coal-Runner umgebaut an Ruß ausspuckt, zeigt ein Video!