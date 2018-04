Bei diesem Tuning-Trend aus den USA stehen deutschen Ingenieuren die Haare zu Berge: Fette, hochgelegte Ami-Karren mit Alufelgen im XXL-Format, kurz: Donks. Bei diesen sogenannten "High Risern" werden ein Fahrwerk von einem Pick-up oder einem kleinen Truck eingebaut, die Kotflügel fleißig ausgeflext und Felgen in mindestens 24-Zoll-Größe in die riesigen Radhäuser geschraubt. Von Audi Q7 bis Porsche Cayenne sind hier so einige Donks vertreten.

Video Die fettesten Brabus-Umbauten: Video Sieben dicke Brabus-Klopper