Je nachdem, welches Auto man fährt, kann sich die Beschaffung von Ersatzteilen schwierig und teuer gestalten. Bei hochmotorisierten Sportwagen wie dem Ferrari FXX wird man des Öfteren bei Versteigerungen fündig. Bei Sotheby's in Großbritannien gehen Automobilschätze zu horrenden Preisen über den Auktionstisch. Und an dieser Stelle schließt sich der Kreis, denn dort kam auch ein Motor des Ferrari FXX unter den Hammer: Zu welchem Preis und in welchem Zustand, zeigt das Video. Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Neuheiten Ferrari Roma (2019) Vier Jahre später auch als Spider

Auch interessant: