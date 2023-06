Beim Ferrari F50 handelt es sich um nichts anderes als einen lupenreinen Rennwagen mit Straßenzulassung: Der 4,7-Liter-V12 im Heck lässt 520 PS (383 kW) und 471 Newtonmeter Drehmoment über ein Sechsgang-Schaltgetriebe (!) auf die Hinterräder der nur 1230 Kilogramm wiegenden Flunder los. Nach 3,9 Sekunden fällt die 100er-Marke, nach 12,9 wiederum die 200-km/h-Marke und in der Spitze brennt der Italiener 325 Sachen in den Asphalt. Nicht nur die schieren Daten sind eine Wucht, sondern auch dieser Motor an sich und dessen Soundgewalt. Dass unten im Youtube-Video Mr JWW viele Details zum Ferrari F50 zu erzählen weiß (Hinweis: auf Englisch) gerät völlig in den Hintergrund, wenn er mit dem Straight-Pipe-versehenen Straßenrenner durch Ortschaften fährt und mit dem Klangteppich Mauern sprichwörtlich zum Einsturz bringt. Petrol Heads kommen dabei voll auf ihre Kosten – versprochen! Im Video oben fährt die AUTO ZEITUNG einen Nachfahren des F50, den Ferrari 296 GTB! Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Ferrari F50 mit Straight Pipe im Mr JWW-Video:

