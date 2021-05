Toyota Supra aus "The Fast and the Furious"

Der Startpreis für den nun in Las Vegas angebotenen Toyota Supra aus "The Fast and the Furious" beim Auktionshaus Barrett Jackson ist nicht bekannt.

Wer kennt die Szene nicht: Im ersten "The Fast and the Furious"-Film zieht Paul Walker alias Brian O'Connor im Toyota Supra einen schwarzen Ferrari beim Ampelrennen ab. Nun wird ein Originalexemplar des orangen Renners versteigert.

Dieser 1994er Toyota Supra ist Inbegriff für den ersten Fast and Furious-Film. In dem ist der Supra nämlich das Crew Car von Brian O'Connor, gespielt von Paul Walker. O'Conner, neuestes Mitglied von Doms (Vin Diesel) Gang, ist eigentlich ein Undercover-Polizist. Seine Mission: herauszufinden, ob Dom wirklich Lastwagen entführt und bestohlen hat. Als sich Brian schließlich das Vertrauen von Dom erarbeitet hat, erhältlich er von ihm und seiner Gang einen aufgemotzen Toyota Supra. Halsbrecherische Fahrmanöver sollen Doms Vertrauen festigen – so auch im Rennen gegen den schwarzen Ferrari, bei dem er durch den Gegenverkehr rast. Im wahren Leben hat natürlich nicht Dom, sondern Eddie Paul vom "The Shark Shop" in El Segundo (Kalifornien) den Toyota Supra von 1994 umgebaut. Paul Walker saß selbst hinter dem Steuer des angebotenen Filmautos. Das originale Exemplar, das auf der Seite barrett-jackson.com zur Auktion steht, war nicht nur im ersten "Fast and Furious"-Film zu sehen, sondern auch im zweiten Teil "2 Fast 2 Furious". Dafür hat "The Shark Shop" den Renner zum goldenen "Slap Jack's Supra" modifiziert. Später wurde er zurücktransformiert und erhilt erneut die Lackierung in Candy Orange. Unter der Haube verbrigt sich der 3,0 Liter große 2JZ-GTE-Sechszylinder mit Biturboaufladung. Der bringt immerhin eine Leistung von 330 PS. Im Film befeuern ihn zwei Nitro-Flaschen, die im Heck des manuell geschalteten Toyota Supra montiert sind. Doch im wahren Leben bleibt es bei diesem Toyota Supra beim Serienantrieb mit Viergangautomatik. Mehr zum Thema: Fast and Furious 9

