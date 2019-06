Die Stadt Hanau in Hessen plant eine neue Tempofalle gegen Raser. Nach skandinavischem Vorbild sollen Autofahrer, die sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten, in eine Fallgrube fahren und dadurch sprichwörtlich wachgerüttelt werden. Wie die sogenannte Actibumps der schwedischen Firma Edeva funktionieren, zeigt das Video! Mehr zum Thema: Blitzer

