Härtere Strafen für Raser:innen

Fahrverbote könnten bald grenzüberschreitend gelten. Eine Mehrheit des Europaparlaments hat sich für eine EU-weite Durchsetzung von Fahrverboten ausgesprochen. Alle Details!

Fahrverbote künftig EU-weit

Fahrverbote aus dem Ausland könnten künftig grenzüberschreitend greifen: Bislang gelten Fahrverbote nur in dem Land, in dem sie verhängt wurden. Die Mehrheit der Abgeordneten des Europaparlaments hat sich dafür ausgesprochen (06.02.2024), dass diese künftig EU-weit durchgesetzt werden (hier geht es zur Übersicht der Fahrverbote und Umweltzonen in Europa). Zudem sollen die Regeln für den Führerscheinentzug ebenfalls härter werden. So soll das Fahren ohne gültigen Führerschein in die Liste der schwerwiegenden Verkehrsverstöße aufgenommen werden. Dadurch werden Informationen zum Entzug des Führerscheins automatisch mit dem EU-Staat geteilt, indem der Führerschein ausgestellt wurde. Diese einheitlichen Regelungen sollen zur Verkehrssicherheit beitragen und Verkehrssünder:innen stärker sanktionieren. Bevor die neuen Regeln greifen, steht jedoch erst die Abstimmung mit den EU-Staaten aus. Bislang haben sich die Mitgliedstaaten noch nicht einheitlich auf eine gemeinsame Linie einigen können. Die Verhandlungen werden erst nach der Wahl eines neuen Parlaments im Sommer 2024 starten. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

