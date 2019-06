Wenn man im Stau steht, sieht man sie öfters: Die eiligen Autofahrer, die rechts eine Abkürzung über den Standstreifen nehmen, und sei es auch nur, um kurz die nächste Ausfahrt oder Raststätte zu erreichen. Und ja, die Verlockung ist natürlich groß, wenn sich die Blechlawine langsam über den Asphalt wälzt. Trotzdem ist es verboten. Und kann mitunter richtig teuer werden. Wer beim Befahren des Standstreifens erwischt wird, muss nicht nur 75 Euro Bußgeld latzen, sondern kriegt obendrauf auch noch einen Punkt in Flensburg. Was noch alles auf dem Standstreifen verboten ist, und in welchen Einzelfällen er genutzt werden darf, erfahrt ihr in unserem Video! Mehr zum Thema: Bei Stau den Standstreifen nutzen?

Verkehrsrecht Ratgeber: Seitenstreifen zum Telefonieren Telefonieren statt Panne