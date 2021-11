Nach zwei Jahren Pause dürfen sich Tuning-Fans 2021 wieder auf der Essen Motor Show austoben und ihrem liebsten Hobby frönen. Neben Szene-Größen wie JP Performance, Sidney Industries, Arlows, Foxed, How Deep und Grail präsentieren in Halle 5 der Messe auch Privatpersonen ihre Schmuckstücke, an denen sie teils jahrelang geschraubt haben. Unsere Redakteurin Leslie Schraut hat sich auf der Messe umgeschaut und beim Rundgang ihre ganz persönlichen Tops und Flops gefunden, die sie im Video vorstellt. Mehr zu Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon & Alle Highlights der Essen Motor Show

