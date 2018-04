Es gibt Automarder und diebische Elstern. Ruckzuck ist das Kabel durch und der blinkende Autoschlüssel weg. Dagegen kann man sich mit Tipps und Tricks schützen (s.u.). Aber was tun, wenn ein Esel den eigenen Supersportler für eine überdimensionierte Mohrrübe hält? Klingt skurril und ist es auch. Am Ende war am orange lackierten McLaren 650 S ein Schaden von etwa 40.000 Euro entstanden. Was für eine Eselei!

