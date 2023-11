US-Car-Fans aufgepasst: Was sich in einer Halle in Birmingham im US-Staat Alabama die Reifen plattsteht, hat das Zeug zur Kult-Sammlung. Unter teils zentimeterdickem Staub stehen 23 vornehmlich US-amerikanische Klassiker aus den 1960er- bis 2000er-Jahren. Zwar finden sich darunter keine Preziosen im Millionenwert, dafür ist es aber gerade der Zustand der Fahrzeuge, der verblüfft: Die wenigsten haben vierstellige Zahlen auf dem Kilometerzähler stehen und in manchen finden sich sogar noch die Schutzverpackungen über Sitz und Lenkrad – als wäre das Auto gerade erst vom Werk zum Händler geliefert worden. Hinter der einzigartigen, über Jahrzehnte zusammengestellten Sammlung steckt wohl ein kürzlich verstorbener Enthusiast, der Corvette & Co. offensichtlich lieber hortete als sie zu fahren. Seine Witwe entschied sich dazu, das rollende Inventar der Halle bei einer Auktion zu veräußern. Im Video unten dokumentieren die Youtuber von "The John Clay Wolfe Show", wie die Sammlung gesichtet und abtransportiert wird. Oben im Video fährt Leslie & Cars den Rivian R1T (2022). Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Classic Cars Chevrolet Corvette C3 Captain America

Auch interessant:

Einzigartige US-Car-Sammlung im The John Clay Wolfe Show-Video: