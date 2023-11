Immer wieder entdecken Youtuber ehemalige Autohändler mit spannenden Überresten. Der Ford-Showroom, den der britische Youtube-Kanal Auto Retro in Ingolstadt aufgetan hat, ist jedoch von einem gänzlich anderen Kaliber. Unmittelbar hinter den großen Glasscheiben des verlassenen Gebäudes präsentieren sich gleich sieben Ford, darunter Sierra, Escort, Fiesta und ein Orion, in perfektem Zustand – als wären sie erst gestern aus dem Ford-Werk gerollt. Weder Rost, noch Staub, noch platte Reifen scheinen über die Brot- und Butterautos der 80er-Jahre hergefallen zu sein. Dass diese Modelle nur die Spitze des Eisbergs eines ehemaligen großen Autohandels sind, finden die Youtuber erst später heraus. Den sensationellen Fund und die denkwürdige Geschichte dahinter zeigen wir in den Videos unten. Im Video oben fährt Leslie & Cars den Ford Mustang Mach-E (2021). Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Classic Cars Ford Capri Der Familien-Sportler

Der verlassene Ford-Showroom in den "Auto Retro"-Videos:

