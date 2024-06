In den eigenen vier Wänden ist Sprachsteuerung längst keine Seltenheit mehr. Nun hält Amazon Echo mittels Alexa zunehmend Einzug ins Auto. Was die neue Generation kann, verraten wir hier.

Moderner Autos übertreffen sich stets mit neuer Technik. Waren bis vor kurzem noch Apple CarPlay oder Andorid Auto nur den High-End-Infotainmentsystemen vorbehalten, verlässt mittlerweile kaum ein Kleinwagen mehr die Fabrik ohne Touchscreen mit Smartphone-Konnektivität. Auch Sprachsteuerung und Co. machen das Autofahren angenehmer. Besitzer:innen älterer Modelle bleiben hier außen vor oder müssen auf Nachrüstungen zurückgreifen. Amazon bietet mit dem Echo Auto der 2. Generation Abhilfe für ein smartes Auto.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Echo Auto von Amazon im Video:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Entertainment& Co. auf Zuruf: Echo Auto der 2. Generation

Der nur etwa fünf Zentimeter lange Echo Auto, der durch das Aussprechen des Namens "Alexa" aufgeweckt wird, soll sämtliche Funktionen der "normalen" Alexa im Echo Dot auch im Auto übernehmen können, darunter Musik abspielen, Anrufe tätigen oder Infomationen ausgeben. Das Gadget ist zudem in der Lage, kompatible Smart Home-Geräte (etwa smarte Lampen oder Schlösser) aus dem Auto heraus zu steuern. Fünf integrierte Mikrofone sollen eine störfreie Bedienung auch bei lauteren Umgebungsgeräuschen sicherstellen.



Um den Echo Auto der 2. Generation einzurichten, sind nur wenige Schritte Nötig: Die selbstklebende Halterung wird am Armaturenbrett angebracht, der Echo Auto per USB-Ladekabel verbunden, die Alexa App auf dem Smartphone gestarten und der Echt Auto per Bluetooth oder AUX mit dem Fahrzeug verbunden. Alle Kabel (USB-A und AUX) sowie ein Schnellladegerät für die 12-V-Steckdose sind bereits im Lieferumfang enthalten. Sollte der Sprachcomputer mal nicht gebraucht werden, genügt es, den Stummschalt-Knopf in der Mitte zu drücken.

Alternative: Freisprechanlage von Callstel

Etwas weniger funktional, dennoch äußerst praktisch, ist die Mini-Freisprechanlage von Callstel. Es wird weder eine Vorrichtung noch ein Verbindungskabel benötigt. Das kleine Gerät verbindet sich per Bluetooth mit dem Smartphone und soll sich auch per Sprachbefehl (Google und Siri) bedienen lassen. Auch die Installation ist einfach: Per Universalklemme kann das Gerät an der Sonnenblende eingehakt werden. Der Akku soll für bis zu acht Stunden Sprechzeit genügen.