Die Nachrüstung eines herkömmlichen Fahrrads mit einem E-Bike-Kit eröffnet Fahrradliebhaber:innen eine aufregende Möglichkeit, die Vorteile der elektrischen Mobilität zu genießen. Anstatt ein komplett neues E-Bike zu kaufen, ermöglicht das Nachrüsten die Umwandlung eines vorhandenen Fahrrads in ein leistungsstarkes elektrisches Gefährt – und kommt dabei auch noch kostengünstiger weg. Wir zeigen unsere Produktempfehlungen.

Die Option das eigene Fahrrad einfach zum E-Bike oder Pedelec umrüsten zu können, erfreut sich zunehmender Beliebtheit, da sie kostengünstiger ist und Flexibilität bietet. Die technologischen Fortschritte haben die Nachrüstungsmöglichkeiten verbessert, und heute gibt es eine Vielzahl von E-Bike-Kits auf dem Markt, die verschiedene Bedürfnisse und Vorlieben abdecken.

Eine erste Empfehlung für die Umrüstung mit einem E-Bike-Kit ist der Umbausatz von Bathrena. Dieses Kit ist geeignet für die V-Bremse und Scheibenbremsen und liefert nach dem Einbau eine Motorleistung von bis zu 1000 Watt. Das Einbaukit kann am Vorder- sowie am Hinterrad befestigt werden, verfügt zudem über einen Kurbelgeschwindigkeitssensor für die Tretunterstützung.



E-Bike nachrüsten – unsere Produktempfehlungen

Es ist wichtig, vor der Nachrüstung eines Fahrrads mit einem Motor die Anweisungen und Empfehlungen des Herstellers sorgfältig zu prüfen. Wir raten auch genau darauf zu achten, welcher E-Antrieb für den E-Bike-Umbau in Frage kommt.

Viribus 26 Zoll Ebike Umbausatz

Auch der Nachrüstsatz von Viribus verspricht einen bürstenlosen 36V-500W-Nabenmotor, der geräuscharm arbeitet und eine lange Lebensdauer besitzt. Dank eines Dual-Mode-Controllers arbeitet der E-Bike-Motor zuverlässig. Die Montage erfolgt durch eine einfach zu verstehende Anleitung. Im Lieferumfang sind unter anderem ein Hinterrad, ein E-Motor, zwei Bremszieher und die elektrische Steuerung enthalten.​



YOSE POWER E-Bike Kit

Der Yose Power Umbausatz wird von einem bürstenlosen Getriebemotor angetrieben und ist ebenfalls sehr leise. In unserem Vergleich ist der Nachrüstsatz zwar preislich mit oben angesiedelt, der Hersteller verspricht dafür auch eine zuverlässige Performance und das über einen langen Zeitraum. Der E-Bike-Antrieb wird am Vorderrad befestigt und ist für Bikes mit 26 Zoll geeignet.



Bafang BBS01B Mittelmotor Kit E-Bike

Ein Nachrüstset mit Mittelmotor bekommt man bei dem Bafang BBS01B. Der Mittelmotor ist passend für die V- und die Scheibenbremse, und kann nicht für die Rücktrittbremse verwendet werden. Die drei Modi, Elektromodus, Pedal Assist Modus und Normal Bike erfüllen laut Herstellerangaben alle täglichen Pendler-Bedürfnisse. Sämtliche notwendigen Installationszubehörteile sind im Lieferumfang enthalten.



Sfeomi E-Bike Conversion Kit

Der elektrische Fahrrad-Umbausatz von Sfeomi wird von einem bürstenlosen Nabenmotor mit 36 Volt und 500 Watt angetrieben. Ein Dual-Mode-Controller sorgt zudem dafür, dass der Motor sowohl im Hall-Effekt als auch im Non-Hall-Effekt arbeiten kann. Kund:innen loben vor allem die gute Motorleistung. Aber Achtung: Nur für Bikes mit V-Bremse geeignet.



SEASON 28''(700C) E-Bike Umbausatz

Das E-Bike-Kit von Season Bike kommt einbaufertig mit bereits montierter doppelwandiger Aluminiumfelge und Nabenmotor. Nach dem recht einfach gestalteten Einbau, lassen sich zwischen drei Modi wählen: reines Elektrofahrrad, Hilfsfahrrad und gewöhnliches Fahrrad. ​



RANZIX 28" 250W/1000W Elektro-Fahrrad Umbausatz

Für einen günstigen Preis gibt es den Elektro-Fahrrad-Umbausatz von Ranzix. Mit dem Nachrüst-Kit lässt sich das Fahrrad schnell zu einem E-Bike verwandeln. Minuspunkt: Ein Akku ist nicht in dem Umbauset enthalten, sodass ein passender Akku nachgekauft werden muss.

​

Kaibrite E-Bike Nachrüstsatz

Eine gute Leistung und Zuverlässigkeit verspricht der Nachrüstsatz von Kaibrite. Der 1000 Watt starke Motor kann am Hinterrad befestigt werden. Im Lieferumfang enthalten sind ein motorisiertes Rad (28 Zoll), eine Motorsteuerung, ein Kabelbaum und ein Geschwindigkeitsregler. Der E-Bike-Antrieb sollte nicht im Regen verwendet werden.



Wie funktioniert die Nachrüstung zum E-Bike?

Die Nachrüstung zum E-Bike beinhaltet die Integration eines elektrischen Antriebssystems in ein herkömmliches Fahrrad. Dieses System besteht in der Regel aus mehreren Komponenten, die gemeinsam die elektrische Unterstützung beim Fahren bieten. Das Herzstück des E-Bike Nachrüstens ist der Elektromotor. Dieser Motor kann entweder im Vorderrad, im Hinterrad oder in der Mitte des Fahrrads im Bereich des Tretlagers, platziert werden. Über einen Sensor, der die Pedalbewegungen erkennt, wird dann die elektrische Unterstützung bestimmt. Die Installation eines E-Bike-Kits erfordert in der Regel grundlegende mechanische Kenntnisse und Werkzeuge. Daher kann es in vielen Fällen ratsam sein, dass die Nachrüstung von einem Profi durchgeführt wird. Auch können je nach Region unterschiedliche Vorschriften Einfluss auf die Nachrüstung zum E-Bike nehmen.

Welche Vorteile bietet die E-Bike-Nachrüstung?

Die Nachrüstung eines Fahrrads mit einem E-Bike-Kit bietet eine Menge Vorteile. Zum einen erhalten Fahrer:innen eine motorische Unterstützung beim Treten und die ursprüngliche Fahrradstruktur bleibt trotzdem erhalten. kann also je nach Bedarf zwischen elektrischer Unterstützung und reinem Fahrradfahren wählen. Zudem ist die Nachrüstung eines Fahrrads mit einem E-Bike-Kit oft kostengünstiger, als der Neukauf eines vollständigen E-Bikes.

Kann man jedes Fahrrad mit einem E-Bike-Kit nachrüsten?

Nicht alle Fahrräder sind für die Nachrüstung mit einem E-Bike-Kit geeignet. Es ist wichtig sicherzustellen, dass der Rahmen oder die Reifen ausreichend Platz für den Motor, den Akku und andere Komponenten bieten. Die meisten E-Bike-Kits erfordern bestimmte Montagepunkte am Fahrrad, um den Motor, den Akku und die Steuerungseinheit zu befestigen.

Welche rechtlichen Bestimmungen gelten für nachgerüstete E-Bikes?

In Deutschland gelten für nachgerüstete E-Bikes bestimmte rechtliche Bestimmungen, die beachtet werden müssen. So darf die Motorleistung eines nachgerüsteten E-Bikes maximal 250 Watt betragen und die elektrische Unterstützung darf bis zu einer Geschwindigkeit von höchstens 25 km/h aktiv sein. Nachgerüstete Räder müssen außerdem den gleichen Beleuchtungs- und Sicherheitsanforderungen entsprechen wie herkömmliche Fahrräder. Es sollte beachtet werden, dass sich die rechtlichen Bestimmungen zum Nachrüsten eines E-Bikes auch künftig ändern können. Wir empfehlen daher, sich bei den zuständigen Behörden oder einem Fachhändler über aktuell geltende Vorschriften zu informieren.