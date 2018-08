Wenn dieser Bolide am 4. August Gumball 3000 Rallye (2018) an die Londoner Startlinie rollt, könnte es gut und gerne der stärkste Teilnehmer im Feld sein: Der Dodge Challenger Demon mit Tuning von Hennessey wuchtet schließlich unfassbare 1500 PS auf die breiten Hinterreifen. Das Video stellt das Muscle Car und seinen kuriosen Fahrer vor! Mehr zum Thema: Das ist der Dodge Demon

