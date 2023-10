Das Aus des Verbrennungsmotors ist besiegelt. Dem vollständigen Umschwung auf Elektroautos stellt Volvo jedoch ein Produktionsende für alle Dieselmodelle voran – und das schon 2024!

Volvo stellt Diesel-Produktion ein

Laut eigener Zielsetzung will Volvo ab 2030 nur noch Elektroautos verkaufen und ab 2040 sogar komplett CO2-neutral agieren. Als nächsten größeren Schritt in diese Richtung kündigte der schwedische Hersteller im September 2023 das Diesel-Aus an. Schon Anfang 2024 soll der letzte Selbstzünder vom Band laufen. Das ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil Volvo mit Diesemotoren große Erfolge verzeichnet hat. Laut eigenen Angaben verkaufte man 2019 in Europa noch zum Großteil Autos mit Selbstzünder. Die Ankündigung passt jedoch zur auch sonst konsequenten Linie: 2022 machte der Hersteller öffentlich, keine neuen Verbrennungsmotoren mehr zu entwickeln. "Der jüngste Bericht der Vereinten Nationen (UN) über die globale Klimabilanz unterstreicht, dass angesichts der Herausforderungen durch den Klimawandel dringender Handlungsbedarf besteht. Aus diesem Grund setzt Volvo voll auf Elektrifizierung", heißt es in einer Pressemitteilung. Stand Oktober 2023 sind im deutschen Konfigurator noch sieben Mild-Hybride mit mindestens einer Dieselmotorisierung bestellbar: die SUV XC60 und XC90, die Limousine S90 sowie die Kombis V60 und V90 (beide auch als Cross Country). Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Leslie & Cars zeigt den Polestar 4 (2023) im Video: