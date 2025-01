Gigantische Arbeitstiere der Schwerlastwelt

Bis zu 450 t Nutzlast, über 4000 PS Leistung und bis zu zehn Meter breit: Die größten Lkw strotzen nur so vor Superlativen. Wir präsentieren die Top-10 der größten Lkw der Welt und nennen die spannendsten Daten!

Sie sind so groß wie ein Doppelhaus und leisten oft mehrere tausend PS: Die Rede ist von Muldenkippern, den größten Lkw der Welt (hier erklären wir alles rund um den Lkw-Führerschein). In unserem Ranking der größten Lkw belegen sie ausnahmslos alle Posten, was die Leistungsfähigkeit dieser Fahrzeuggattung unterstreicht. Neben Komatsu, Caterpillar, Belaz und Hitachi befindet sich mit Liebherr auch ein deutsches Fabrikat in den Top-10.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Die zehn wertvollsten Automarken der Welt (Video):

Der größte Lkw der Welt kommt aus Weißrussland

Die Führung unseres Rankings übernimmt der Belaz 75710 aus Weißrussland, der mit einer Nutzlast von 450 t vollbeladen 810 t auf die Waage stellt. Ein 4664 PS (3430 kW) starker Motor sorgt dafür, dass das Ungetüm mit bis zu 64 km/h vorankommt. Das toppt der Caterpillar 797 mit seinen 68 km/h und 4000 PS (2984 kW) Leistung knapp. Mit einem Gesamtgewicht von 687,5 t (davon 363 t Nutzlast) ist er aber auch deutlich leichter als der Belaz – wobei "leicht" hier nicht der richtige Ausdruck zu sein scheint. Auch kostenmäßig rangieren die Muldenkipper weit vorne unter den Lkw. Während ein solches Gefährt mit rund fünf Millionen Euro ohnehin kein Schnäppchen ist, dürften Wartung und Reparatur jenseits von Gut und Böse liegen. Denn schon ein Satz neuer Reifen für den Caterpillar 797 kostet rund 160.000 Euro (Stand: Januar 2025). In unserer Bildergalerie zeigen wir die Top-10 der größten Lkw der Welt – gemessen an ihrer Nutzlast – und nennen die wichtigsten Fakten!