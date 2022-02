Technisch auf dem Kompakt-Modell 308 basierend, macht er optisch deutlich mehr her: Neben dem bekannten Kühlerschlund und den Katzenaugen wirken vor allem der "Knick" in der Gürtellinie, die beiden Wölbungen im Dach, die Dachbögen im Alu-Look und der ausfahrbare Heckspoiler als Blick-Magneten des bei Magna Steyr in Österreich gefertigten Coupés.

Für die Retro-Testfahrt begeben wir uns ins gut gefüllte AUTO ZEITUNG-Archiv: Hier finden wir Fahrberichte faszinierender Autos. Dieses Mal: der Peugeot RCZ von 2010.

Im grauen Mainstream der oft praxis- und kostenoptimierten Vernunftmobile wirken Coupés allenthalben wie Farbtupfer und regen die Sinne all derer an, denen das betont funktionale Verkehrseinerlei zu bunt wird. Genau jene nimmt der Hersteller mit der langen Coupé-Tradition mit dem neuen Peugeot RCZ ins Visier. Technisch auf dem Kompakt-Modell 308 basierend, macht er optisch deutlich mehr her: Neben dem bekannten Kühlerschlund und den Katzenaugen wirken vor allem der "Knick" in der Gürtellinie, die beiden Wölbungen im Dach, die Dachbögen im Alu-Look und der ausfahrbare Heckspoiler als Blick-Magneten des bei Magna Steyr in Österreich gefertigten Coupés. Anziehend auch die hohe Verarbeitungsqualität des Testwagens. Auge und Tastsinn schließen schnell Freundschaft mit dem Leder-bespannten Armaturenbrett (Option Vollleder-Paket: 3800 Euro), den Klavierlack-Applikationen und den passgenau gefertigten Kunststoff-Verkleidungen. Die tiefe Sitzposition sowie die bequemen Schalensitze und die schwarz hinterlegten Instrumente wecken Erwartungen an ein kompaktes Sportcoupé vom Schlage eines Audi TT oder VW Scirocco, die als die direkten Konkurrenten gelten. Wie jene verfügt der RCZ über eine Heckklappe, hinter der nach Umklappen der kaum zum Personentransport geeigneten hinteren Notsitze immerhin 639 Liter Gepäckraum warten. So viel Praxistauglichkeit muss sein. Unter der Motorhaube warten zur Markteinführung am 24. April 2010 ein 1,6-Liter Turbo-Benziner mit 156 PS (115 kW) oder ein 2.0 HDi mit 163 PS (120 kW) darauf, das neue Löwenlogo auf der Haube durch den Fahrtwind zu scheuchen. Topmotorisierung ist der 1.6 Turbo mit 200 PS (147 kW). Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Retro-Testfahrt mit dem Peugeot RCZ

Für erste Fahreindrücke stand der stärkste Benziner-Peugeot RCZ bereits zur Verfügung. Für dessen Leistungskur wurde im Benzin-Direkteinspritzer der "Twin-Scroll"-Turbolader (zweiflutige Abgasführung zur effektiveren Anströmung des Turboladers) mit einer variablen Ventilsteuerung für die Ein- und Auslassventile kombiniert. Das Maximaldrehmoment von 275 Newtonmeter liegt zwischen 1700 und 4500 Touren an und sorgt in der Praxis dafür, dass man mit dem forschen Franzosen entweder entspannt auf der Drehmomentwelle surft oder, mit freundlicher Unterstützung der knackigen Sechsgang-Schaltbox, flott durch das Drehzahlband pflügt. Wenn es sein soll, jubelt der RCZ weit in den bei 6500 /min beginnenden roten Bereich. Währenddessen beeindruckt der Sport-Peugeot dank ausgeklügelten Soundtunings mit kernigem, aber nicht aufdringlichem Klang. Seine Fahrleistungen sind nicht nur Schall, sondern produzieren bei Bedarf auch (Reifen)-Rauch. Für den Sprint von null auf 100 km/h nennen die Französ:innen 7,5 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit soll 235 km/h betragen. Der EU-Verbrauch des RCZ liegt bei 6,9 Litern Super, ein Wert, der in der Praxis deutlich überschritten werden dürfte, sofern man die Talente des sportlichen Franzosen nutzt, was dank des präzisen Sechsganggetriebes eine Freude ist. Die Fahrwerksabstimmung hinterlässt nach den ersten Kilometern auf den verschlungenen Straßen des spanischen Baskenlandes einen positiven Eindruck. Spontanes Einlenken, geringe Seitenneigung und hohes Querbeschleunigungspotenzial lassen den Peugeot RCZ Kurven geradezu aufsaugen. Da hat die Marke den Bogen raus. Auch die Ausstattung kann sich sehen lassen: Eine Zweizonen-Klimaautomatik, ein MP3-fähiges Audiosystem mit CD-Spieler, eine Geschwindigkeitsregelanlage, eine Berganfahrhilfe, eine Einparkhilfe sowie das Notrufsystem "Peugeot Connect" sind beim 200 PS-RCZ bereits serienmäßig.

Technische Daten des Peugeot RCZ