Ex-Rennfahrer und jetzt Youtuber Daniel Abt – seines Zeichens Sohn von Abt Sportsline-Geschäftsführer Hans-Jürgen – gönnt sich ein neues Luxusspielzeug: den brandneuen Lamborghini Revuelto. Das vorsichtig auf eine halbe Million Euro geschätzte Hypercar kombiniert einen 6,5-Liter-V12 mit drei Elektromotoren zu einer Systemleistung von kaum zu fassenden 1015 PS. Davon steuert der Zwölfzylinder alleine 825 PS (607 kW) bei. Laut technischem Datenblatt jagt die Fuhre in nur 2,5 Sekunden auf Landstraßentempo, knackt die 200er-Marke in unter sieben Sekunden und rauscht bei Vollgas erst jenseits der 350 Sachen in sein technisch machbares Maximum. Während wir Normalsterbliche zwar solche Daten lesen, niemals aber in den Genuss kommen können, ein Auto wie den Lamborghini Revuelto für uns persönlich zu konfigurieren, schauen wir Daniel Abt doch genau dabei besonders gerne zu – wie er seinen persönlichen Traum-Lambo zusammenstellt. Video ab (siehe unten). Im Video oben lässt es AUTO ZEITUNG-Redakteur Elmar Siepen im brandneuen Lamborghini Huracán Sterrato krachen. Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Top-16 Die spektakulärsten Hypercars Hyper, Hyper

Auch interessant:

Daniel Abt bestellt Lamborghini Revuelto im Video: