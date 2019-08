Seit 2018 firmiert unter Citroën C4 Spacetourer, was – übrigens auch über das Facelift 2016 hinaus – seit 2013 als C4 Picasso bekannt war: der Kompaktvan mit fünf oder in der größeren Variante Grand Spacetourer mit sieben Sitzen. Typisch für den praktischen wie extravaganten Franzosen ist die bis weit in das Dach reichende Windschutzscheibe, aber auch die umfangreiche Sicherheitsausstattung. Der praktische Citroën ist mit einem Benziner sowie zwei Dieselverianten erhältlich.