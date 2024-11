Chevy Chevelle mutiert zum 2800-PS-Schneeschieber

Die US-Tuningschmiede Blazin Rodz bläst einen einst harmlosen Chevrolet Chevelle auf 2800 PS auf und lässt auch sonst keine Schraube des modesten Coupés unangetastet.

Es gibt Restomods, die ganz behutsam fortentwickelt wurden, sozusagen gereift wie ein guter Wein, unter strenger Beachtung ihrer ursprünglichen Philosophie. Und es gibt Blazin Rodz. Die jungen Tuningspezialist:innen aus Kalifornien (USA) haben sich einen Chevrolet Chevelle vorgeknöpft und komplett von rechts auf links gedreht. Der eigentlich als Alltagscoupé der Mittelklasse geborene Chevelle wirkt nach der Mutation wie ein durchtrainierter Saurier, der aus seinem Mesozoikum gefallen ist. Die nachtblaue Karosserie ist enorm in die Breite gegangen. Die Tiefbettfelgen sind so tiefbettig, wie Tiefbettfelgen maximal sein können. Der Frontspoiler könnte auch einem Schneeräumfahrzeug in Garmisch-Partenkirchen zur Ehre gereichen. Dumm nur, dass es in Kalifornien so selten schneit.

Es ist wieder soweit: Mit dem Black Friday steht das Shopping Event des Jahres vor der Tür. Mit den besten Rabatten bei Amazon richtig Geld sparen – vom 21. November bis 2. Dezember.

Und hier geht es zu den besten Preis-Empfehlungen direkt von der Redaktion der AUTO ZEITUNG!

Blazin Rodz bläst den armen Chevelle auf 2800 PS im Video:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Blazin Rodz versorgt den V8 mit viel Frischluft

Das Prunkstück sitzt, nein, nicht unter der Haube, denn eine Motorhaube haben die PS-Päpste konsequent eingespart. Bringt ja auch nur Gewicht und versperrt den Blick auf einen der potentesten Achtzylinder, den man kaufen kann. Zwei der vier Scheinwerfer wurden zu Luftkanälen umfunktioniert, um die Bestie mit Frischluft zu versorgen. Auch die schiere Größe der Carbon-Airbox und der Durchmesser der Beatmungsschläuche lassen erahnen: Hier wird Wahnsinn neu definiert. Und so ist es auch. Zwei Turbolader stopfen den 540 cubic-inch V8, in europäischer Währung sage und schreibe 8849 ccm messend, mit Luft, der daraufhin 2800 PS ausspuckt, also 2059 kW. Ein Ereignis, das sich in etwa so anfühlen muss wie der Meteoriteneinschlag, der einst die Dinosaurier ausgelöscht hat.

Auch interessant:

Die Aufhängungen stammen von einer Corvette

Um das Gerät überhaupt fahrbar zu machen, wurde der Big Block um 38 cm nach hinten verpflanzt und an ein vergleichsweise zierliches, sequentielles Getriebe geflanscht, das in 30 ms seine sechs Gänge sortieren soll. Die Radaufhängungen wurden einer Corvette C7 entliehen, die extravaganten Felgen mit 345 mm breiten Gummis bezogen. Im Ergebnis soll der Chevelle "fahren wie ein Supercar und zuschlagen wie ein Güterzug". Als reiner Hecktriebler dürfte er Traktionsprobleme haben. So ganz ohne Motorhaube leidet wahrscheinlich auch der cW-Wert. Leider liefert die Tuningschmiede außer des Leistungswertes keine Beschleunigungsdaten oder Vmax. Dafür wirkt der Doughboy ("Teigklops") schon im Stand ungeheuer schnell.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:



Obwohl extrem ausgestellt, bedecken die Radhäuser nur notdürftig die gigantischen Reifen. Vorne quellen zudem die offenen Auspuffrohre hinter den Walzen hervor. Für ein signifikantes Dezibel-Niveau sollte so gesorgt sein. Moderne Details, wie die einklappbaren Türgriffe und der Diffusor im XXL-Format, kontrastieren mit zeitgenössischen Rückleuchten und dem integrierten Heckspoiler, der dem Luftstrom als Absprungschanze dient. Und eigentlich ist es ja gar nicht wichtig, sollte ein Großteil der Leistung in Schlupf und Rauch aufgehen, und ein viel schwächerer Bugatti Chiron dem Chevelle um die Ohren fahren. Allein die visuelle Wucht, die der Blazin Rodz-Chevelle entwickelt, kommt der eines kalifornischen Güterzugs gleich. Und das können nur ganz wenige Restomods von sich behaupten.