Cadillac One "The Beast": US-Präsident

Die US-Staatslimousine von Joe Biden

Künftig nimmt Joe Biden in der Staatslimousine Cadillac One Platz.

Erste unverhüllte Aufnahmen zeigen "The Beast" 2018 im Einsatz in New York. >> Mehr zum Thema Neuheiten

Der Cadillac One alias "The Beast" ist im Einsatz: Erstmalig wurde die Staatslimousine beim Besuch von US-Präsidenten Donald Trump im September 2018 gesichtet, nun darf Nachfolger Joe Biden in ihr Platz nehmen. Wir verraten alle technischen Details und den Preis!

Fast zwei Jahre nach seiner Wahl zum US-Präsidenten fuhr Donald Trump erstmalig seiner neuen Staatslimousine Cadillac One. Erste unverhüllte Aufnahmen zeigten "The Beast" im Einsatz in New York, als Trump Ende September 2018 die Generalversammlung der UN besucht. Zwei weitere Jahre später darf Amtsnachfolger Joe Biden im Caddy Platz nehmen. Medienberichten zufolge soll der One eines von insgesamt zwölf Fahrzeugen sein, die General Motors im Rahmen eines 15,8-Millionen-Dollar-Vertrags mit dem Secret Service gebaut hat. Nicht inbegriffen sind die Kosten für die Fahrzeuge selbst. Technische Details über "The Beast" (2018) werden nach dem vertraulichen Top-Secret-Grundsatz behandelt. Trotzdem sind einige interessante Fakten durchgesickert: Im Datenblatt der US-Staatslimousine stehen neun Tonnen Gewicht, eine 20 Zentimeter starke Panzerung und ein auf Stehhöhe angehobenes Dach, um dem US-Präsidenten den Einstieg zu erleichtern. Die Sitze sind im Layout 2+3+2 angeordnet. Dem Design zufolge ist der One ein typischer Cadillac, auch wenn das Heck gewisse Ähnlichkeiten zu Rolls-Royce nicht verhehlen kann. Doch wie auch schon der Vorgänger lässt sich auch diese US-Staatslimousine kaum im typischen Portfolio von Cadillac einordnen. Mehr zum Thema: USA prüfen höhere Einfuhrzölle auf Importautos

Cadillac One: "The Beast" für Donald Trump-Nachfolger Joe Biden

Der Vorgänger von "The Beast" (2018) erschien 2009 und basierte auf einer Heavy-Duty-Plattform des Chevrolet Kodiak. Mit Allradantrieb, Reifen mit Notlaufeigenschaften und leistungsstarkem V8 (angeblich mit Lachgas-Einspritzung und kurzzeitig abrufbaren 1000 PS Leistung) ist die alte wie sicherlich auch die neue US-Staatslimousine für eine schnelle Flucht gewappnet. Ersten Berichten zufolge soll der Cadillac One aufgrund seines Gewichts eine Spitzengeschwindigkeit von unter 100 km/h haben und knapp 27 Liter auf 100 Kilometern verbrauchen. Schuss- und bombensichere Karosserie mit 127 Millimeter dickem Karbon und Titan sowie armdicken Scheiben schützen den US-Präsidenten sogar vor Angriffen mit der Panzerfaust oder Minen. Die Panzerung wiegt derart schwer, dass die Tür ähnlich schwer ist wie die einer Boeing 747. Die Scheiben halten einen Angriff mit Armeemunition stand, gegen chemische Waffen ist die "The Beast" (2018) ebenfalls gerüstet. Für diesen Fall gibt es sogar eine eigene Sauerstoffversorgung, für schwerwiegende Verletzungen des US-Präsidenten Blutvorräte. Diese und weitere Sicherheitsausstattungen, wie etwa ein verschlüsselter Internetzugang, Nachtsichtgerät, GPS-Tracking und Satelliten-Kommunikation, dürften auch im neuen Cadillac One verbaut sein.

