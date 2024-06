Der Nachfolger des CTS-V heißt Cadillac CT5-V und hat seit 2020 einen Downsizing-Turbomotor. Ab wann die Limousine in Deutschland verfügbar sein könnte und wie hoch der Preis ist, klärt der Artikel. Und er stellt das Perfomance-Modell Cadillac CT5-V Blackwing (2021) vor.

Fans erinnern sich noch an die wilde CTS-V-Limousine mit ihrem brachialen Corvette-V8 und 649 PS. Mit dem Nachfolger Cadillac CT5-V zum umgerechneten Preis ab 39.500 Euro (Stand: Februar 2021) haben die Amerikaner:innen 2020 einen neuen Weg eingeschlagen: V6 statt V8, Turbo statt Kompressor und vor allem eine Leistung von "nur" 360 PS. Wie Cadillac dieses Manko wettmachen möchte? Die Zehnstufen-Automatik soll das Drehmoment von 550 Newtonmetern akkurater aufteilen als das Getriebe mit acht Gängen im Vorgänger. Damit die Motorleistung nicht nur in Form von Gummifetzen in den Radhäusern ankommt, gibt es optional Allradantrieb. Auch ein elektronisch gesteuertes Sperrdifferential ist an Bord. Weiterhin baut die Limousine auf der sogenannten Alpha-Plattform auf, die serienmäßig auf Hinterradantrieb setzt. Optisch verhält sich der Cadillac CT5-V (2020) zurückhaltend: Lediglich schwarze Akzente an Türrahmen, Schwellern und ein Kühlergrill in Maschenform, eine dezente Spoilerlippe sowie vier Endrohre deuten auf die Potenz des Viertürers hin. Riesige Luftschlitze und Karbon-Anbauteile suchen wir hingegen vergebens. Mehr zum Thema: Das ist der Cadillac XT6

Der Cadillac CT5-V Blackwing im Video:

Auch für Deutschland? Preis & Cadillac CT5-V Blackwing (2021)