Potentielle Käufer seien an dieser Stelle aber trotzdem gewarnt, denn natürlich liegen zwischen Original und Nachbau in Sachen Performance und Handling Lichtjahre.

Der Millionen-Euro-Look eines Bugatti Veyron für gerade einmal 80.000 Dollar? Klingt nach einem Angebot, das wir nicht ablehnen können. Bei genauem Hingucken entpuppt sich dieser Luxus-Sportler aber als gelungener Fake!

So ein Bugatti Veyron ist vielleicht nicht das nachgefragteste Auto der Welt, aber ganz sicher eines der auffälligsten. Vorausgesetzt, man verfügt über das nötige Kleingeld. Und wem es am Zaster mangelt, der kann ja immer noch einen der zahlreichen Veyron-Fakes für den schmalen Geldbeutel ins Auge fassen. Aufgrund der charakteristischen Optik haben sich sowohl Hobby-Schrauber als auch schon Profis an Repliken des Bodykits versucht. Gelegentlich sieht man einen solchen Nachbau dann auf dem osteuropäischen Automarkt für Schleuderpreise den Besitzer wechseln. Und nach Schleuderpreisen sehen diese Fakes dann oft auch aus. Eine lobende Ausnahme stellt jetzt ein Kostüm-Bugatti für 82.000 Dollar (umgerechnet 73.217 Euro) dar, der auf der Angebotsseite von Just Toys Classic Cars noch immer zum Verkauf angeboten wird.

Bugatti Veyron Replika im Video:

Hinter der Bugatti-Optik verbirgt sich ein Mercury