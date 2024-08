Zwei Chiron-Scheinwerfer für wahnwitzige 147.000 Euro

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Der Bugatti Chiron Super Sport 300+ ist eines der wenigen Autos, in denen man mit über 400 km/h reisen und dennoch im Luxus schwelgen kann.

Der grimmige Blick mit den acht Augen hat also seinen Preis. Die in Carbon gefasste Frontpartie des Chiron Super Sport 300+ ist allerdings noch viel, viel kostspieliger.

Foto: Carparts BMS via Ebay

Auf Ebay gibt es viele Dinge zu kaufen, manchmal zu extravaganten Preisen. So verlangt ein Händler für ein paar Scheinwerfer für den Bugatti Chiron Super Sport nicht weniger als 147.000 Euro. Ohne Versandkosten!

Sicher, viele Supersportwagen kosten geradezu obszöne Summen. Nicht wenige PS-Preziosen erweisen sich allerdings langfristig als gute Geldanlage, da ihr Wert mit der Zeit steigt. Allerdings gibt es da noch die Betriebskosten. Schon die jährliche Wartung eines oktanschwangeren Exoten kann fünfstellige Summen verschlingen. Und falls Teile ersetzt werden müssen, die nicht jeder Händler im Regal liegen hat, geht es richtig ins Geld.

Nennen wir mal eine Hausnummer: zum Beispiel 147.000 Euro für ein Paar gebrauchter (!) Scheinwerfer eines Bugatti Chiron Super Sport 300+. Zuzüglich 1000 Euro Versandkosten. Diese Summe ruft ein polnischer Händler bei Ebay auf, der sich auf teure Leuchten für Premiumfahrzeuge spezialisiert hat. Deren Preise sind durch die Einführung von Matrix-LED und Lasertechnik in den vergangenen Jahren explodiert.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Bugatti Chiron-Front für schlappe 370.000 Euro zu kaufen (Video):

Im Unterhalt ist der Bugatti Chiron geradezu ruinös

Die satt sechsstellige Summe für die Chiron-Leuchten ist dennoch bemerkenswert und lässt sich eigentlich nur mit der Exklusivität des Molsheimer Renners erklären. Der Chiron wurde zwischen 2016 und 2024 in 500 Exemplaren aufgelegt, und nur 30 davon zählen zur Sonderserie Super Sport 300+. Schon deren Grundpreis von über vier Millionen Euro begrenzte den Kundenkreis. Auch in die Bugatti-Werkstatt sollten sich damit nur Leute wagen, die am Monatsende keine Finanzprobleme plagen: Schon der jährliche "kleine" Service für den Chiron schlägt mit über 10.000 Euro zu Buche. Alle vier Jahre wird eine große Inspektion fällig. Dann prangt eine Summe jenseits der 30.000 Euro auf der Rechnung.

Da ein Satz Bremsbeläge mit über 4000 Euro berechnet wird, sollten Chiron-Fahrer:innen die Motorbremse bemühen, so oft es geht. Dabei aber auf keinen Fall den W16 überdrehen! Das außergewöhnliche Aggregat, 1600 PS (1176 kW) stark, kostet im Austausch fast schon einen siebenstelligen Betrag. Vor diesem Hintergrund erscheint der Preis für die LED-Scheinwerfer des Chiron beinahe günstig. Obwohl gebraucht, seien sie "in einwandfreiem Zustand", präzisiert der Händler. Sogar das Vorschaltgerät ist inbegriffen. Tröstlich ist in diesem Zusammenhang auch, dass die komplette Frontpartie des Chiron mit über 370.000 Euro noch viel, viel teurer kommt. Na dann!