In einer Youtube-Serie gab J.P. Kraemer von JP Performance Einblicke in die Welt von Brabus – und erfüllte sich zugleich den Traum eines Brabus 800, den er in den heiligen Hallen des Bottroper Tuners teilweise selbst mit aufgebaut hat. Der Name verrät es schon: Satte 800 PS (588 kW) holt Brabus aus dem 4,0-Liter-V8. Neben der Leistung ist aber vor allem der Umbau von Ex- und Interieur, der selbst gestandene Tuning-Freaks vom Hocker reißt. Wie die vermeintlich langweilig, weil grau lackierte Mercedes G-Klasse und wie spektakulär der Innenraum aussieht, stellt der Dortmunter Youtuber im Video unten vor. Oben zeigt die AUTO ZEITUNG, wie die Mercedes G-Klasse im Vergleich zum Unimog im Gelände abschneidet. Spoiler: überraschend gut! Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Tuning Mercedes-AMG G 63: Tuning von Brabus G-Klasse auf Extravaganz getunt

Brabus 800 für J.P. Kraemer im JP Performance-Video:

