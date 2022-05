Drin ist, was draufsteht: Constantin bei Brabus, Jean-Pierre Kraemer bei JP Performance. Beide Inhaber stehen mit ihrem Gesicht für die Firmen und prägen die Unternehmensphilosophie dahinter. Deutlich näher gekommen sind sich die beiden Tuningverrückten über das gemeinsame G-Klasse-Projekt, das der Dortmunder in Bottrop intensiv und mit zahlreichen Einblicken in die Geschäftswelt von Brabus begleitet. Nun dreht Constantin Brabus (siehe Video unten) den Spieß um und will unbedingt hinter die Kulissen von JP Performance gucken. Heraus kam ein tiefgründiges Video mit intensiven Gesprächen über den unternehmerischen Alltag der beiden. Oben im Video stellen wir sieben rattenscharfe Brabus-Umbauten vor! Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Constantin Brabus besucht JP Performance im Video:

