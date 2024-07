Worauf beim Kauf achten?

Bobbycars sind ein beliebtes Spielzeug für Kinder und die Auswahl an Modellen und Varianten sowie unterschiedlichem Zubehör ist umfangreich. Daher ist es wichtig, zu wissen, worauf beim Kauf eines Bobbycars zu achten ist, welche Modelle besonders empfehlenswert sind und welche Alternativen es gibt.

Im Jahr 1972 wurde das erste Bobbycar von der Big-Spielwarenfabrik auf den Markt gebracht. Mittlerweile gibt es dutzende verschiedene Modelle in verschiedenen Formen und Farben. Wir stellen besonders empfehlenswerte Produkte vor und verraten, worauf man beim Kauf und der Nutzung achten sollte.

Was ist ein Bobbycar?

Ein Bobbycar ist ein kleines Kinderfahrzeug, meist aus Kunststoff, das durch Abstoßen mit den Füßen bewegt wird. Es soll die motorischen Fähigkeiten und das Gleichgewicht von Kindern fördern und gleichzeitig Spaß beim Fahren machen. Durch die breite Bauweise sollen sie kippsicher sein und Kinder können problemlos auf- und absteigen. Zahlreiche Zubehörteile, wie Anhänger oder Licht- und Soundmodule, können das Spielen noch abwechslungsreicher machen.

Für welches Alter sind Bobbycars geeignet?

Bobbycars sind in der Regel für Jungs und Mädchen im Alter von etwa ein bis vier Jahren geeignet. Diese Spielzeuge sind so gestaltet, dass sie bereits von Kleinkindern, die gerade laufen lernen, sicher genutzt werden können. Dank der niedrigen Sitzhöhe können schon Einjährige das Bobbycar zum Spielen nutzen.

Beliebte Modelle im Überblick

Es gibt zahlreiche Modelle auf dem Markt, von klassischen Bobbycars bis hin zu modernen Varianten mit Flüsterreifen und ergonomischen Sitzen. Besonders beliebt sind die Modelle der Marke Big, die zu einem Großteil auf dem Markt vertreten sind.

BIG-Bobby-Car Classic

Eines der beliebtesten Bobbycar-Modelle ist auch heute noch die Classic-Variante. Diese Versionen sind belastbar bis 50 kg, besitzen ein Sicherheitslenkrad und eine Hupe. Es hat eine ergonomische Sitzfläche, Anhängerkupplungen vorne und hinten sowie abriebfeste Räder. Das Classic-Modell gibt es in verschiedenen Farben, darunter Pink, Blau oder natürlich im klassischen Rot.



BIG-Bobby-Car-Neo

In einem moderneren Design ist das Bobbycar Neo verfügbar. Besonders praktisch bei diesen Modellen: Die Flüsterreifen sollen eine ruhigere Nutzung in Haus, Wohnung oder im Freien ermöglichen. Dank einer Anti-Rutsch-Oberfläche sollen die Kleinen einen sicheren Halt auf dem Gefährt haben. Das Bobbycar Neo ist in den Farben Rot, Blau, Schwarz und Rosa verfügbar.



BIG-Bobby-Car Next

Eine neue Version des Bobbycar ist auch das Modell Next, das ebenfalls über Flüsterreifen verfügt. Zudem gibt es ein Armaturenbrett mit Berührungssensor, Doppelscheinwerfer mit LED-Technik, eine elektronische Hupe sowie Stauraum vorne. Im Gegensatz zu anderen Bobbycars bietet das Modell einen weichen Sitzbezug. Dieser kann auch abgenommen und gewaschen werden.



Spezielle Fahrzeuge

Neben den herkömmlichen Bobbycars gibt es auch viele verschiedene spezielle Fahrzeuge, mit denen die Kinder spielen können. Vor allem Traktoren hat der Hersteller Big im Angebot:



Welche Alternativen zu Bobbycars gibt es?

Als Alternativen zu Bobbycars können Laufräder oder Dreiräder eine interessante Option sein. Sie sollen ebenfalls die motorischen Fähigkeiten fördern und eine abwechslungsreiche Möglichkeit für Kinder bieten, die Umgebung zu erkunden.



Spannendes Zubehör für Bobbycars

Es gibt einiges an Zubehör, mit dem man ein Bobbycar nachrüsten kann. Von Lichtern über Aufkleber gibt es viele Möglichkeiten, sich kreativ am Spielzeugauto auszutoben. Auch Schubstangen oder nachrüstbare Anhänger sind hilfreiches Zubehör für Bobbycars.



Worauf sollte man beim Kauf eines Bobbycars achten?

Beim Kauf eines Bobbycars sollte unter anderem auf die Qualität der Verarbeitung geachtet werden. Ergonomische Sitzformen und leise Reifen sollen den Komfort für Kinder erhöhen und – ganz wichtig für die Eltern – eine ruhige Nutzung ermöglichen. Zudem sollte darauf geachtet werden, dass das Bobbycar keine scharfen Kanten hat und möglichst frei von Schadstoffen ist.

Wie pflegt man Bobbycars am besten?

Ein Bobbycar ist grundsätzlich pflegeleicht, dennoch sollten regelmäßig die Reifen überprüft und das Fahrzeug bei Bedarf gereinigt werden. Bei Modellen mit Sound- oder Lichtmodulen ist es wichtig, die Batterien rechtzeitig zu wechseln. Man sollte insgesamt regelmäßig überprüfen, wie abgenutzt das Bobbycar bereits ist. Sind die Räder abgefahren? Sitzt das Lenkrad noch fest? Eine regelmäßige Inspektion sollte helfen, die Lebensdauer des Spielzeugs zu verlängern.

Wie können Kinder das Bobbycar sicher nutzen?

Auch beim Spielen mit dem Bobbycar steht Sicherheit an erster Stelle. Es sollte darauf geachtet werden, dass Kinder das Bobbycar nur unter Aufsicht benutzen und im besten Fall einen Helm tragen. Dies gilt besonders bei Fahrten auf unebenem Gelände oder in der Nähe von Straßen. Zusätzlich können zum Beispiel Protektoren an Knien und Ellbogen zusätzlichen Schutz bieten.



Ist Bobbycars fahren in der Wohnung erlaubt?

Das Fahren mit einem Bobbycar in der Wohnung ist erlaubt und sicher, wenn einige Punkte beachtet werden: Man sollte für ausreichend Platz sorgen und Hindernisse entfernen. Wichtig ist auch, auf den Bodenbelag zu achten, da Kunststoffräder auf harten Böden laut sein und Kratzer verursachen können. Hier können die Modelle mit Flüsterreifen Abhilfe schaffen. Kinder sollten beim Spielen mit Bobbycars immer beaufsichtigt werden und Gefahrenquellen wie Treppen müssen gesichert sein.