An der Startlinie stehen ein Alpina B10 V8, ein BMW M5 (E39) und ein Alpina B10 V8 S. Die drei 5er werden zwar allesamt von einem Achtzylinder angetrieben, doch die Datenblätter lesen sich sehr unterschiedlich. Die dickste Maschine fährt im M5 mit: ein 4,9-Liter-V8 mit 400 PS (294 kW) und 500 Newtonmeter Drehmoment. Dahinter reiht sich der B10 V8 S ein, der einen 4,8-Liter-V8 an Bord hat, der 375 PS (276 kW) und 510 Newtonmeter entfesselt. Mit "nur" 4,6 Litern Hubraum kommt der B10 V8 auf 430 PS (259 kW) und 470 Newtonmeter Drehmoment. Wie sich das manuelle Schaltgetriebe des M5 auf das Dragrace gegen die beiden Automatik-Alpina auswirkt und welcher Sportler am Ende der Schnellste ist, zeigt das Video von Carwow unten. Im Video oben zeigt Leslie & Cars den BMW M4 CSL. Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Neuheiten Alpina B5 GT (2023) PS-Party zum Abschied

Alpina B10 V8, BMW M5 E39 & Alpina B10 V8 S im Carwow-Video:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Auch interessant: