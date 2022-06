Lange mussten BMW- und Kombi-Fans auf diesen Moment warten, nun ist es aber endlich so weit: Der BMW M3 Touring (2022) ist Realität geworden. Die Münchener:innen bieten mit ihrem 510 PS (375 kW) starken Power-Kombi dem Mercedes C 63 T-Modell und dem Audi RS 4 Avant nicht nur in Sachen Kraft, sondern auch bei den praktischen Talenten die Stirn, wie die umfangreiche Serienausstattung des Kombis zeigt. AUTO ZEITUNG-Redakteurin Leslie Schraut durfte sich den munteren Bayern bereits im Studio anschauen und klärt im Video alle Fragen zum Thema Stauraum, Kaufpreis und Bestellstart. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Neuheiten BMW M3 Touring (2022): Preis/G81/Marktstart Der M3 Touring in voller Pracht

