In den West Midlands in Großbritannien trieb ein BMW M3 Touring der Baureihe F80 sein Unwesen. Doch wie ist das möglich? Eine Kombiversion des Performance-3er hat es so offiziell nie gegeben. Es ist ein spektakulärer Umbau mit 3,0-Liter-Aggregat unter der Haube und ordentlich Wumms. Doch der Power-Kombi hatte ein entscheidendes Problem, weshalb die britische Polizei kurzen Prozess mit dem Bimmer macht. Den Grund für die gnadenlose Vorgehensweise und die Schrottpresse beim Exekutiv-Einsatz im Video der West Midlands Police (siehe unten). Im Video oben gibt es den BMW X3 M im Fahrbericht. Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Neuheiten BMW M3 (2021): Preis, PS, Competition M3 nun auch mit Curved Display

Der BMW M3 Touring in der Schrottpresse im West Midlands Police-Video:

