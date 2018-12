An machen Tuning-Autos scheiden sich die Geister, bei anderen sind sich alle einig. Wetten, dass es zu diesem speziellen Bodykit für den BMW M3 (E36) keine zwei Meinungen gibt?

Wenn dieser BMW M3 (E36) eines unbekannten "Tuning-Genies" die Straße runterrollt, drängt sich einem unweigerlich ein schrecklicher Ohrwurm aus etwa derselben Zeit auf, in der der Bimmer in noch unschuldiger Reinheit die Werkshalle verließ und nicht ahnte, wie ihm einst geschehen würde. Und genau wie die Kelly Family 1994 in "Why Why Why" fragte, wieso man denn bitteschön alles zerstören müsse, genauso sollte man den Verantwortlichen der hier gezeigten "Fahrzeug-Veredelung" zur Rede stellen. Denn wer einem Auto großmöglichsten Schaden antun möchte, kann hier die passende Inspiration dazu finden. Da wurde nicht nur Patte an die einst so edle Karosserie des M3 gespachtelt, nein, in einem Anflug geistiger Umnachtung gleich noch zur Lackierpistole gegriffen und großflächig orangene Farbe aufgetragen, um den heftigsten Kontrast zum BMW-Blau zu bewerkstelligen, der nur irgendwie menschenmöglich ist. Chapeau, wir sind jetzt alle farbenblind.

Die schlimmsten Tuning-Fails: Top-8 » zur Bildergalerie

Die heftigsten Tuning-Fails im Video:

Ist das der hässlichste BMW M3 der Welt