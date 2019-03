Wenngleich Schönheit im Auge des Betrachters liegt, ist manchmal der Punkt erreicht, an dem Geschmack nicht mehr als Ausrede herhalten kann. So auch bei Fake-Embleme: Mit einer Handvoll Euro lässt sich jede VW zum "R" aufpimpen – wie in unserem Beispiel der VW Jetta R.

Tunern geht es vor allem darum, ihr Auto zu individualisieren und zu verschönern. Doch mit diesen Top-9 der Tuning-Fails wird garantiert jedes Auto zum Tuning-Grab!

Und auch wenn Schönheit noch immer im Auge des Betrachters liegt, ist beim Tuning manchmal einfach der Punkt erreicht, an dem Geschmack nicht mehr als Ausrede herhalten kann. Und auch nicht mehr als Ausrede herhalten darf. In unserer Top-9 der schlimmsten Tuning-Fails machen Fake-Embleme den Auftakt. Mit einer Handvoll Euro lässt sich beispielsweise jeder Basis-Bimmer zum M-Modell aufpimpen. Was bei BMW das "M"-Zeichen ist, ist bei Mercedes das "AMG"-Emblem und bei VW die "R"-Plakette – wie in unserem Beispiel der VW Jetta R. Doch je kleiner der Motor, desto größer der Plakettenschwindel und umso peinlicher, wenn es auffliegt. Der nächste Tuning-Fail unserer Top-9 sind massig montierte Auspuffendrohre: Spätestens, wenn ein 1,0-Liter-Corsa mehr Auspuffendrohre als ein Ferrari hat – und demzufolge auch noch lauter ist als eben jener Superlativ aus Italien –, vollzieht sich der Schritt zur Peinlichkeit.

Top-9 der Tuning-Fails: Wenig PS, lauter Auspuff – peinlich!