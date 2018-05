Man muss sich also beeilen, wenn man zum Kreis der auserwählten BMW M4 CS gehören will.

Der BMW M4 CS (2017) ist stärker, lauter und unangepasster als sein zivilerer M-Bruder. Für 10 PS und 50 Newtonmeter mehr verlangen die Bayern aber auch einen Aufpreis von 40.000 Euro! Wir verraten alle Details zum neuen BMW.

Der BMW M4 CS (2017) schließt die Lücke zwischen dem Standardmodell mit Competition-Paket und dem GTS und gibt sich so wild und unangepasst, wie man es von M-Modellen eigentlich erwartet. Ja, sie sind stark, scharf und schnell. Und doch sind die M-Modelle von BMW zuletzt ein wenig spießig geworden. Sieht man einmal vom jugendlichen M2 und schnell ausverkauften Sonderserien ab, wirken die Kraftmeier bei aller Lust und Leidenschaft zu angepasst, als dass sie wirklich noch ein großes Feuer entfachen könnten. Mit dem BMW M4 CS (2017), der noch in diesem Sommer für 116.900 Euro an den Start geht, ist aber Besserung in Sicht. Für den stolzen Aufpreis von mehr als 40.000 Euro kitzeln die Bayern aber nicht nur noch einmal zehn PS und 50 Newtonmeter mehr aus ihrem Reihensechszylinder, so dass künftig 460 PS und 600 Newtonmeter im Datenblatt des Dreiliter-Motors stehen. Nein, weil so eine Beutelschneiderei wahrscheinlich selbst BMW zu peinlich wäre, gibt es beim BMW M4 CS (2017) dazu auch noch die OLED-Rückleuchten des GTS, seinen Sportauspuff, die serienmäßige Doppelkupplung sowie ein strenges Diätprogramm mit Anbauteilen aus Karbon und einem abgespeckten Interieur. So sind die Türtafeln jetzt aus Naturfasern gepresst und wo es bislang Griffe gab, müssen jetzt ein paar Schlaufen zum Zuziehen reichen. Das alles leistet auch einen Beitrag, um das Gewicht des BMW M4 CS (2017) auf 1580 Kilogramm zu drücken, vor allem aber bringt das etwas weniger Schallisolierung und etwas mehr Handarbeit. Es macht den puristischen Flair des M4 CS (2017) aus, den auch einmal die Powermodelle der M GmbH ausgemacht haben – selbst wenn ansonsten fast alle Extras aus dem üppigen Optionsprogramm des M4 an Bord sind.

Fahrbericht Neuer BMW M4 CS (2017): Erste Testfahrt Als CS bewegt sich der M4 am Limit

