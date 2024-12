BMW M2 ohne Auspuff – und Emotion?

Die BMW M GmbH sorgt für Furore mit einem BMW M2 F87, der von der Entwicklungsabteilung mit einem Elektroantrieb versehen wurde. Wir zeigen, was dran ist.

Stilbruch? Verrat der Traditionen? Fans klassischer M-Produkte müssen jetzt stark sein, denn die BMW M GmbH hat sich einen M2 der Baureihe F87 geschnappt und diesen mit einem Elektroantrieb versehen. Unter dem Titel "BMW M Electrified" zeigt der Hersteller in einer Videoreihe zwei Versuchsträger – darunter auch den besagten F87 M2 – und dokumentiert die Entwicklung des ersten vollelektrischen Antriebs der BMW M GmbH mit einem Blick hinter die Kulissen.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

BMW M Electrified – Folge 1 (Video):

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Der BMW M2 F87 mit Elektro-Werksumbau polarisiert

Der Versuchsträger in seiner unschuldig weißen Außenfarbe schaut aus wie ein normaler BMW M2 F87 (zum aktuellen BMW M2 G87 geht es hier entlang). Erst auf den zweiten Blick offenbart sich, dass hier etwas anders ist. Der Kofferraumdeckel wird um einen kleinen Entenbürzel erweitert, der stark an jenen vom BMW M4 F82 (M Performance Parts) erinnert. Auffällig ist auch, was fehlt: die Auspuffanlage. In der Front macht sich indessen nur die Frontschürze mit den geänderten Lufteinlässen bemerkbar. Genaue Leistungsdaten nennt BMW noch nicht, zumal es sich – wie geschrieben – lediglich um ein Entwicklungsfahrzeug handelt.

Nützliches Zubehör rund ums Elektroauto:



Klar ist aber, dass beide gezeigten Versuchsträger einen Antrieb aus vier Elektromotoren unter dem Blech tragen. Dieser soll später auch in Form des ersten elektrischen BMW M3 auf Basis der "Neuen Klasse" (hier geht es zum Artikel über den kommenden BMW i3 aka Neue Klasse) in Serie gehen. Und auch alle weiteren, noch kommenden elektrischen BMW M-Modelle werden mit einem viermotorigen Antrieb versehen. Das machte Carsten Wolf, Leiter Gesamtentwicklung Fahrzeug bei BMW, im oben eingebundenen Video deutlich. Später sollen die gezeigten Antriebe auch in Serie folgen, etwa als sportlicher, elektrischer M3.

Und wie kommt das bei der breiten Masse an? Die Markenliebhabenden mit Redebedarf scheinen jedenfalls einer Meinung zu sein, wenn man sich das Kommentarfeld unter dem Video auf Youtube anschaut. Ob BMW seine Fanbasis mit dem kommenden M3 noch vom Elektroantrieb überzeugen kann? Es bleibt im wahrsten Sinne spannend!