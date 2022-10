Ein BMW M2 Cabrio? Das bleibt vermutlich ein Fan-Traum. Trotzdem hat Photoshop-Künstler X-Tomi Design den sportlichen Freiluft-2er virtuell auf die Räder gestellt.

Das BMW M2 Cabrio wäre eine kleine Sensation, denn das Segment der Cabrios ist ohnehin auf dem Rückzug und Autobauer reduzieren in Zeiten von Lieferengpässen und Inflation eher ihr Repertoire, als dass sie es großzügig erweitern. Und genau deshalb ist es auch so unwahrscheinlich, dass die Illustration von Photoshop-Künstler X-Tomi Design jemals zu echtem Blech wird. Also bleibt uns nichts anderes übrig, als davon zu träumen, wie ungehindert der Wohlklang des 3,0-Liter-Sechzylinder mit elektrisch gesteuerten Klappenauspuff über das geöffnete Dach in den Innenraum gelangen kann, während man über den Schalthebel des Sechsgang-Getriebes einen niedrigeren Gang einlegt. Würden die 550 Newtonmeter Drehmoment oder die Querbeschleunigung einmal etwas zu kräftig an den Hinterrädern zerren, wäre das M Drive Professional inklusive Traktionskontrolle zur Stelle, um Schlupf zu regulieren. Zudem wäre es bei einer Achslastverteilung, die zumindest mit Dach bei 50:50 liegt, und einem relativ kurzen Radstand wohl auch beim BMW M2 Cabrio kein Problem, das leicht gewordene Heck wieder einzufangen. Natürlich wäre so ein Cabrio aber auch zum Cruisen da: Also einfach über den 14,9 Zoll großen Touchscreen einen weniger straffen Fahrmodus auswählen, um sich mit etwas mehr Komfort den Wind um die Nase wehen zu lassen. Natürlich wäre dieser Spaß nicht ganz günstig. Mit einem Aufpreis zum 72.800 Euro (Stand: Oktober 2022) teuren Coupé müsse man beim BMW M2 Cabrio schon rechnen. Doch hätte, wenn und aber ... ein Serienmodell ist nicht in Sicht. Doch Träumen ist schließlich erlaubt. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Computer-Illustration des BMW M2 Cabrio

