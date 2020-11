Mit rund 4,90 Meter Außenlänge soll der BMW iX (2021) die Münchener Oberklasse in der E-Mobilität vertreten und auf SUV-Konkurrenten wie den Audi e-tron oder das Tesla Model X zielen. Sein Design trägt den Sonderstatus des BMW-Leuchtturmprojekts nach außen: Wenngleich viele markentypische Elemente vertreten sind, tritt der iX hinsichtlich Proportionen und Zusammenspiel aus SUV, Crossover und Van doch so ganz anders auf als bisher bekannte BMW-Modelle. Das gefällt Designer und Youtuber TheSketchMonkey überhaupt nicht: Er hält das iX-Design für äußerst verwirrend und problematisch. Warum, erklärt er in seinem Video (siehe unten). Oben stellt sich der BMW iX (2021) ebenfalls in einem Video vor.

Elektroauto BMW iX (2021): Preis & Reichweite Der iX rollt in Richtung Serienstart

TheSketchMonkey kritisiert das BMW iX-Design im Video: