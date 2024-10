Farb- und Musterwechsel auf Knopfdruck

BMW setzt in Sachen Lackierung dank der E Ink-Technologie Maßstäbe. Noch befindet sich die Erfindung allerdings im Prototyp-Stadium. Mit dem BMW i5 Flow Nostokana hat die Marke 2024 eine weitere Ausbaustufe ihrer Farbwechsel-Folierung präsentiert. So kann das Elektroauto nicht nur auf Knopfdruck bunt werden wie der vorangegangene i Vision DEE, sondern sogar verschiedene Muster auf seine Außenhaut projizieren. Um das ganze zu veranschaulichen, hat BMW die kultigen Farben und Muster des 1991 von der südafrikanischen Künstlerin Esther Mahlangu gestalteten Art Cars 525i am neuen i5 zitiert. Und als wäre das noch nicht genug, hat die Marke sogar einen dazu passenden Soundtrack kreiert, der den Farb- und Musterwechsel untermauert. Da darf man auch mal dem hoffentlich nicht allzu fernen Serienstart entgegenfiebern. Wer sich ein Bild von der futuristischen Technologie des BMW i5 Flow Nostokana (2024) machen möchte: Film ab! Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

