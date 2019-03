... M Coupé (Baujahr 2000) können sich sehen lassen. Vor allem, wenn sie so schön präsentiert werden, wie in Can Eyiliks Männerhöhle.

... Can bereits schon auf dem Nürburgring, nachdem er trotz Warnung zahlreicher Kollegen die 2000 Kilometer zwischen der Türkei und Deutschland am Alacantra-Lenkrad des Klassikers zurückgelegt hatte.

So in Szene gesetzt und ausgeleuchtet, wirken Cans Preziosen wie die Kunstwerke großer Meister. Herzstück der Sammlung ist natürlich der Henna-rote E30 M3 mit den nachträglich montierten Front- und Heckspoilern. Mit diesem war ...

Weil ein BMW-Narr von seinen Autos nicht genug bekommen konnte, baute er kurzerhand die heimische Garage zu einem genialen Showroom um. Dort lassen sich die Schmuckstücke in gediegener Lounge-Atmosphäre bestaunen!

Hand aufs Herz, irgendwie träumt doch jeder, seinen Lieblings-Autos den passenden Rahmen zu geben. Und wer das nötige Kleingeld, ausreichend Zeit und die entsprechende Vision hat, der wird sich diesen Wunsch auch irgendwann erfüllen. So wie Can Eyilik aus Istanbul, der bereits seit frühesten Kindheitstagen ein begeisterter Anhänger des bayerischen Propellers ist. Wie die stolz von ihm veröffentlichten Fotos beweisen, hat der BMW-Narr vom Bosporus keine Kosten und Mühe gescheut und seine Garage Stück für Stück in ein edles Showroom für seine Schätze verwandelt. Ausreichend Platz hatte er wohl zur Verfügung – hochwertige Materialien, bequeme Lounge-Möbel und ausgesuchte Bimmer-Devotionalien besorgten den Rest. Das Ergebnis kann einen dann schon neidisch machen.

Traumgarage eines BMW-Fans