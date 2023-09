BMW verdient mit seinen Elektroautos pro Fahrzeug mindestens genauso viel wie mit den Verbrennermodellen, so Vorstandschef Oliver Zipse.

Elektroauto-Gewinne von BMW

Bei der IAA 2023 in München stellte BMW das erste Modell der Elektroauto-Plattform Neue Klasse vor. Während seiner Rede sprach BMW-Chef Oliver Zipse unter anderem über die Gewinnspanne von E-Autos, die demnach mindestens genauso hoch sein soll wie die von Verbrennern: "Die Annahme, dass Verbrenner profitabler sind als Elektroautos, ist komplett falsch." Weiter erklärt er: "Wir verdienen heute mit jedem Elektroauto Geld, und mit der Neuen Klasse wird das noch mehr der Fall sein." Laut Geschäftsbericht stieg die Anzahl an Auslieferungen vollelektrischer BMW zudem in der ersten Jahreshälfte 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 133 Prozent an, was mehr als eine Verdopplung bedeutet. Der Elektroauto-Anteil am kompletten Absatz der BMW Group (BMW, Mini, Rolls Royce) betrug 12,6 Prozent. Auch wenn man also noch lange nicht auf Verbrenner und Hybride verzichten könnte, scheint mit der Profitabilität im Gegensatz zu manch anderem Hersteller ein wichtiger Grundstein gelegt. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Leslie & Cars zeigt die BMW Vision Neue Klasse (2023) im Video: