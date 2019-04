Wechsel im Design-Team von BMW: Mit Jozef Kabaň als neuen Designer der Kernmarke, heuern die Münchener den Ex-Chefdesigner von Skoda an. Domagoj Dukec soll die Design-Leitung von BMW i und BMW M übernehmen.

Nachdem schon in den letzten Monaten einige Spitzen-Designer den Konzern verließen, bringt BMW jetzt frischen Wind in die Designspitze. Dazu besetzen die Münchener mit Jozef Kabaň und Domagoj Dukec gleich mehrere Posten unter Chefdesigner Adrian van Hooydonk neu. Jozef Kabaň wird die Leitung des Designs der Kernmarke übernehmen. Er folgt auf Karim Habib, der das Unternehmen nach Aussagen von BMW "auf eigenen Wunsch verlassen" hatte. Kabaň war seit 2008 Designchef bei VW-Tochter Skoda. Zuvor hatte der 44-jährige Slowake u.a. für Bugatti und Audi gearbeitet. Die Stelle als Designchef der Kernmarke wird Kabaň vermutlich in der zweiten Jahreshälfte antreten. Domagoj Dukec, der bereits seit 2010 für BMW tätig ist, wird die Verantwortung für das Design der Marken BMW i und BMW M übernehmen. Zuvor leitete der Kroate das Exterieur-Design-Team von BMW. Benoit Jacob, der zuvor das Design von BMW i leitete, verließ den Münchener Hersteller im Juli 2016 und wechselte zu dem chinesischen Unternehmen Future Mobility. Mit Anders Warming, Chefdesigner der Marke Mini, der zum Hersteller Borgward wechselte, kehrte ein weiterer Spitzendesigner den Münchenern schon im April 2016 den Rücken.

Doch Adrian van Hooydonk blickt mit Jozef Kabaň als auch Domagoj Dukec optimistisch in die Zukunft des BMW-Designs: „Ich freue mich auf diese Verstärkungen und die neue Aufstellung des BMW Group Design Teams. Sowohl Jozef Kabaň als auch Domagoj Dukec bringen die Erfahrung, das Talent und die visionäre Kraft mit, die wir für unsere zukünftige Designausrichtung brauchen.“