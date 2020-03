Wer ein über 20 Jahre altes Auto kauft, der bekommt üblicherweise alles andere als einen Neuwagen. Wie sollte es auch anders sein, nach so vielen Jahren auf der Straße. Doch nun bietet ein Verkäufer auf eBay einen BMW 7er von 1997 zur Versteigerung an, der dasteht wie ein Neuwagen. Dieser BMW 740i (E38) lässt sich wohl mit kaum einem anderen Fahrzeug aus dieser Zeit vergleichen. Fans der bayrischen Marke könnten dabei glatt die Beherrschung verlieren und alles mitbieten was das Konto hergibt. Das Video zeigt die Details zu dem außergewöhnlichen Fahrzeug. Mehr zum Thema: eBay-Angebot

