Manche sagen, dass die E36-Baureihe die schönste ist, die BMW jemals produziert hat. Einige haben dennoch Hand ans heilige Blech angelegt und es ordentlich in die Breite gezogen. So wie bei diesem BMW 325i Coupé mit Pandem Widebody Kit, Recaro-Schalensitzen und in Ferrari-Grau. Kein Wort zu PS und Drehmoment, wohl aber zur Laufleistung: 200.000 Kilometer hat der BMW, Baujahr 1993, bereits auf dem Tacho.

