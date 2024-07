Legendäre BMW-Renner von Hot Wheels

Hot Wheels hat ein weiteres Premium-Set auf den Markt gebracht. Diesmal ein BMW-Set mit zwei historischen Rennwagen: Der BMW 3.0 CSL (E9) und der BMW 320 Gruppe 5 (E21), der in diesem Hot Wheels-Set seine Premiere feiert. Wir zeigen die Modelle im Detail und nennen den Preis.

Hot Wheels bringt ein neues BMW-Set auf den Weg, das zwei klassische Modelle aus dem Motorsport beinhaltet: Der BMW 3.0 CSL (E9) von Hot Wheels ist den Sammler:innen kein unbekanntes, sondern ein sehr beliebtes Modell. Besonders, wenn es sich wie hier um ein Premium-Modell handelt. Noch interessanter: Der BMW 320 Gruppe 5 (E21) von Hot Wheels, der erstmals in diesem Set erscheint und gleich als Premium-Modell durchstartet. Zur Erklärung: Die Premium-Modelle von Hot Wheels unterscheidet sich durch einen Vollmetall-Körper (Bodenplatte und Karosserie), eine Gummibereifung samt exklusiver Felgen und einen hochwertigeren Druck von den Hot Wheels-Basismodellen, der sogenannten Mainline. Premium-Modelle sind mit einem Einkaufspreis ab zehn Euro deutlich teurer und hochwertiger als die Mainlines, die ab 1,50 Euro zu haben sind. Das gezeigte BMW-Set ist je nach Anbieter für 20 bis 25 Euro zu haben, Tendenz steigend (Preise Stand: Juli 2024).

Der BMW 3.0 CSL (E9) von Hot Wheels im Detail

Das erste Modell im Set ist der BMW 3.0 CSL (E9) von Hot Wheels. Als Premium-Modell kommt das Fahrzeug mit einem Metallkörper samt metallener Bodenplatte und mit einer Gummibereifung daher. Der Wagen ist rundum lackiert und bedruckt und zeigt sich in den M-Farben von BMW. Das Muster zitiert dabei die echten BMW 3.0 CSL-Werksrennwagen von 1973. Markant für das Modell sind der Dachkantenspoiler, die breiten Backen und der massive Heckflügel. Auch die Gummireifen sind mit Schriftzügen versehen und umfassen silbergraue Felgen, die an die Vielspeichenfelgen zeitgenössischer Rennwagen erinnern.

Hot Wheels hat dabei an viele Details gedacht, die erst auf den zweiten Blick auffallen. Darunter fallen die detaillierte Frontpartie, die Kiemen, der senkrecht stehende Scheibenwischer und die Sidepipes, die unter dem Auto hervorragen. Der BMW 3.0 CSL (E9) von Hot Wheels ist in dieser Form keine Neuerscheinung. Bereits 2016 debütierte der Rennwagen im Kleinformat in den Mainlines von Hot Wheels und erschien seitdem in mehreren Farbvarianten. Auch ein Premium-Modell ist bereits vom 3.0 CSL erschienen, doch das entsprechende Modell ist rar und heute teuer.

Der BMW 320 Gruppe 5 von Hot Wheels im Detail

Hot Wheels bringt mit dem BMW 320 Gruppe 5 ein weiteres historisches Rennauto in der Premium-Linie des Spielwarenherstellers. Typischerweise kommt das Modell mit einer Metallkarosserie samt metallener Bodenplatte und einer Gummibereifung daher. Das Design beruht ebenfalls auf der Historie von BMW und zitiert den Werkswagen von 1977, der damals weitgehend ohne Sponsorenaufkleber auskam. Hauptaugenmerk sind die drei Streifen in M-Farben, die die Schürze einfärben und zum Heck hin keilförmig aufsteigen. Hot Wheels hat dabei sowohl die (wenigen) Sponsoren als auch die Startnummer des historischen Renners übernommen. Die für die Gruppe 5 typisch breite Karosserie hat der Spielwarenhersteller solide umgesetzt. Auch der BMW 320 Gruppe 5 zeigt sich mit Sidepipes auf beiden Seiten. Die Felgen mit goldenem Stern und mit silberglänzendem Kranz bieten einen farblichen Kontrast beim Modell. Das Tiefbett der Felgen hebt den Breitbau optisch nochmals hervor. Der BMW 320 Gruppe 5 von Hot Wheels ist eine Neuerscheinung im Sortiment des Spielwarenherstellers.



Die Vorbilder: BMW 3.0 CSL (E9) Batmobil und BMW 320 Gruppe 5 (E21)

Der BMW 3.0 CSL der Baureihe E9 dürfte der vielleicht ikonischste aller Renn-BMW sein. Die auffällig breite Karosserie mit den ausladenden Schürzen und einem Flügelwerk, das seinesgleichen sucht, verleiht ihm den Spitznamen "Batmobil". Der Wagen wurde in der European Touring Car Championship (ETCC) und in der IMSA eingesetzt und fuhr diverse Erfolge ein. Sein 3,2-l-Motor bringt es auf 206 PS (152 kW), der 3,5er (ab 1974) leistete dann satte 440 PS (324 kW). Experimente mit Turboaufladung mündeten jenseits der 800-PS-Marke, waren dann aber nahezu unfahrbar und lieferten keine Erfolge.

Basierend auf dem BMW 320i der Baureihe E21 entwickelte BMW ein Fahrzeug für die Gruppe 5 der FIA-Meisterschaften 1977. Ausgestattet mit einem 2,0-l-Motor kitzelte BMW dank Turboaufladung bis zu 650 PS (478 kW) heraus. In seiner kurzen Karriere erzielte er Erfolge in der ETCC und gewann 1977 die Deutsche-Rennsport-Meisterschaft (DRM).