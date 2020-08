Sich kurz der Wut über die Radarfalle entledigen, in dem man beherzt den Mittelfinger hochhält – dieses Verhalten können einige sicher nachvollziehen oder haben es sogar selbst schon einmal gemacht. So auch ein BMW-Fahrer, der in Oberfranken mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von elf km/h geblitzt wurde. Das kann ja nicht so teuer sein, oder etwa doch? Das Video zeigt, warum dem Temposünder sein Blitzerfoto samt Mittelfinger zum Verhängnis wurde.

