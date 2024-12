Bundesregierung will Blinker an Fahrrädern erlauben

Unser Fazit

Warum wir als AUTO ZEITUNG über Blinker an Fahrrädern berichten? Weil es nicht nur ein Zugewinn an Sicherheit für Menschen auf dem Rad bedeutet, sondern eben auch für jene am Steuer von Autos oder Lkw. Ob im Hellen oder Dunkeln: Fahrräder mit Blinker sind besser zu sehen. So gesehen kann man nur hoffen, dass der Beschluss möglichst bald in Kraft tritt und obendrein eine hohe Akzeptanz findet.