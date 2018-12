Dieser Wagen ist nicht nur ein Leichtgewicht, sondern auch 100 Prozent biologisch – also aus rein natürlichen Werkstoffen. Was sich absolut utopisch anhört, ist den Studenten der Technischen Universität Eindhoven (Niederlande) gelungen. Damit nicht genug: Für die Herstellung von "Lina" wurden unter anderem auch Leinsamen und Zucker verwendet. Warum das biologische E-Auto besonders effizient ist und ob es auch für den Straßengebrauch zulässig ist, erfährt man im Video.

Video Zusammensetzung Kraftstoffpreis (Benzin/Diesel): Video So setzt sich der Spritpreis zusammen