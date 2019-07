Der Bentley Continental GT mit 635 PS starkem W12-Motor hat den Rekord für Serienfahrzeuge auf dem Pikes Peak gebrochen. Im Nachgang veröffentlichen die Briten ein Onboard-Video, das den spektakulären Ritt auf der 19,98 Kilometer langen Rennstrecke bis zur Bergspitze in Höhe von knapp 4300 Metern zeigt!

Neuheiten Bentley Continental GT (2017): Pikes-Peak-Rekord Continental GT ist "King of the Mountain"